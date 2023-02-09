Самые жуткие и аномальные места в Подмосковье, куда легко добраться на автомобиле

Справедливости ради стоит сказать, что в нашем обзоре мы не будем рассматривать известные «заброшки», куда любопытства ради и адреналина для не заезжал, пожалуй, только ленивый. Лучше рассмотрим варианты с поездкой по аномальным зонам. И спасибо, что не радиационным. Поехали?
ПРИЗРАК НА ДОРОГЕ
Если вы из тех, кто верит в потусторонний мир, то прокатитесь по объездной малооживленной трассе между Лыткарино и Люберцами в районе деревушки Пехорка. Естественно, в темное время суток. По слухам, в XI веке в здешних местах проводились массовые захоронения самоубийц. Поговаривают, что их души частенько бродят по проезжей части. Впрочем, вы можете это проверить. Но знайте: именно тут регулярно фиксируются магнитные аномалии, а также происходят ДТП с летальным исходом.
Координаты: 55.632596, 37.972721
ОДИНОКИЙ ЧЕРНЫЙ СТОЛБ
Неподалеку от Ивантеевки, что в Пушкинском районе Московской области, под селом Комягино есть обросший мхом и легендами черный столб, который в одиночестве стоит в чаще леса. О моменте его появления, собственно, как и о предназначении не знает никто. Зато местные старожилы уверены в том, что путники, наткнувшиеся на него, сбиваются с дороги, и далеко не каждому из них удается вернуться домой. По слухам, у столба перестают работать компас и даже часы. Интересно, а функционирует ли смартфон?
Координаты: 55.994722, 37.958056
ОДИН РАЗ И БОЛЬШЕ НИ РАЗУ
На границе Подмосковья с Владимирской областью — там, где берет свое начало Мещерский заповедник, находится знаменитое уроцище Шушмор. От одного названия уже в жилах стынет кровь. Нет? Тогда вперед! Тем более, что в этих лесах регулярно исчезают люди, начиная от XIX века и до наших дней. Впрочем, скептики считают, что виной тому — болота, которые забирают с собой тех, кто вторгся сюда без приглашения. Расскажете, как там, если вернетесь?
Координаты: 55°42'18"N 40°7'46"E