Самые жуткие и аномальные места в Подмосковье, куда легко добраться на автомобиле

Справедливости ради стоит сказать, что в нашем обзоре мы не будем рассматривать известные «заброшки», куда любопытства ради и адреналина для не заезжал, пожалуй, только ленивый. Лучше рассмотрим варианты с поездкой по аномальным зонам. И спасибо, что не радиационным. Поехали?

ПРИЗРАК НА ДОРОГЕ

Если вы из тех, кто верит в потусторонний мир, то прокатитесь по объездной малооживленной трассе между Лыткарино и Люберцами в районе деревушки Пехорка. Естественно, в темное время суток. По слухам, в XI веке в здешних местах проводились массовые захоронения самоубийц. Поговаривают, что их души частенько бродят по проезжей части. Впрочем, вы можете это проверить. Но знайте: именно тут регулярно фиксируются магнитные аномалии, а также происходят ДТП с летальным исходом.

Координаты: 55.632596, 37.972721