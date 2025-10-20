Компания подростков угнала Audi A4: чтобы их поймать, пришлось стрелять

Как сообщает телеграм-канал МВД по Петербургу и Ленобласти, началась погоня, в ходе которой правоохранители сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колесам машины. Только после этого угонщики остановились.
Из салона Audi вышли пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Как оказалось, за рулем находился семиклассник, он попытался сбежать, но вскоре сотрудники полиции его задержали.
Машину вернули владельцу, а по факту угона возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Расследование инцидента продолжается.