Компания подростков угнала Audi A4: чтобы их поймать, пришлось стрелять

Все началось с того, что владелец Audi A4 сообщил о пропаже транспортного средства с парковки в полицию. Уже через несколько часов экипаж ДПС заметил автомобиль на трассе «Нарва». Но водитель проигнорировал требование остановиться, после чего резко увеличил скорость и предпринял попытку скрыться.

Как сообщает телеграм-канал МВД по Петербургу и Ленобласти, началась погоня, в ходе которой правоохранители сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колесам машины. Только после этого угонщики остановились.

Из салона Audi вышли пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Как оказалось, за рулем находился семиклассник, он попытался сбежать, но вскоре сотрудники полиции его задержали.

Машину вернули владельцу, а по факту угона возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Расследование инцидента продолжается.