Крупный пожар уничтожил Peugeot и повредил еще три иномарки в Новосибирске

Инцидент произошел 20 октября на улице Новогодней. Сперва загорелся Peugeot Partner, а затем пламя быстро перекинулось на припаркованные рядом автомобили.

Хозяину одной из машин чудом удалось спасти свой транспорт, вовремя отогнав его

Как сообщает «Комсомольская Правда», очевидцы событий немедленно сообщили о происходящем в экстренные службы. На место оперативно прибыли расчеты МЧС, им удалось быстро локализовать возгорание общей площадью в 10 квадратных метров.

В результате случившегося Peugeot Partner выгорел дотла, а Toyota Avensis, Mercedes-Benz и Volkswagen Touareg получили серьезные повреждения.

По предварительной информации, причиной пожара стало ДТП: водитель Peugeot Partner столкнулся с припаркованной Toyota. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Расследование происшествия продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что автомобиль каршеринга загорелся на ходу на Ленинградском проспекте в Москве.