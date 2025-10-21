Трое жителей ЯНАО чудом выжили после падения квадроцикла в реку ночью

Инцидент произошел в ночь на 20 октября в восьми километрах от деревни Лаборовая. Водитель потерял контроль над квадроциклом, в результате чего он опрокинулся с моста прямо в ледяную воду.

Как сообщает агентство URA.RU, водитель и пара пассажиров травм не получили, хотя полностью промокли и, вероятно, сильно испугались. Ситуацию осложнил тот факт, что происшествие случилось в ночное время в экстремальном климате, когда температура в районе значительно понижается.

Водитель остался на месте аварии, а пассажиры, выбравшись из воды, отправились в ближайший населенный пункт за помощью. Из деревни они связались с Единой диспетчерской службой, после чего спасатели немедленно выехали на вызов. Через несколько часов им удалось найти мужчину с квадроциклом в тундре и эвакуировать их.