Трое жителей ЯНАО чудом выжили после падения квадроцикла в реку ночью

Как сообщает агентство URA.RU, водитель и пара пассажиров травм не получили, хотя полностью промокли и, вероятно, сильно испугались. Ситуацию осложнил тот факт, что происшествие случилось в ночное время в экстремальном климате, когда температура в районе значительно понижается.
Водитель остался на месте аварии, а пассажиры, выбравшись из воды, отправились в ближайший населенный пункт за помощью. Из деревни они связались с Единой диспетчерской службой, после чего спасатели немедленно выехали на вызов. Через несколько часов им удалось найти мужчину с квадроциклом в тундре и эвакуировать их.