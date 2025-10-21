Мужчина из мести пытался утопить и сжечь автомобиль знакомого под Иркутском

Инцидент произошел еще в июле в селе Старый Кутугун Иркутской области — группа злоумышленников угнала транспортное средство из-за личного конфликта с его владельцем. Renault Logan не просто украли, но и попытались утопить, прицепив на трос. А когда этот план провалился, автомобиль сожгли.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Иркутской области, сразу после уничтожения иномарки главный подозреваемый подался в бега, его объявили в федеральный розыск. Арестовали мужчину только 21 октября. Правоохранители установили круг общения угонщика и его возможные места пребывания, что и позволило найти и задержать фигуранта громкого дела.

Расследование продолжается, возбуждено дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по статье 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).