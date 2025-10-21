Организаторов автоподстав, обманувших страховщиков на 170 млн рублей, задержали

Группировка, в которую входили трое жителей Мурманской области и двое петербуржцев, искала сообщников среди автомобилистов, распределяя между ними роли в постановочных авариях. Водители съезжали с дороги и намеренно врезались в деревья, после чего их партнеры на эвакуаторах быстро увозили поврежденные машины.

Как сообщает в своем телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк, в дальнейшем злоумышленники предоставляли в страховые организации подложные документы о повреждениях и участниках ДТП. Это позволяло им получать компенсации, размер которых был сопоставим со стоимостью самих автомобилей.

Расследование установило многочисленные эпизоды на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Общий ущерб страховым компаниям превысил 170 млн рублей.

При обысках у подозреваемых изъяли 35 автомобилей, а также средства связи, документацию и денежные средства. Следователи возбудили против арестованных уголовные дела по статье о мошенничестве в сфере страхования. Полиция продолжает работу по выявлению других возможных эпизодов и соучастников преступной схемы.