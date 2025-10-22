Преступники угнали машину под предлогом тест-драйва в Новосибирской области

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Новосибирской области, злоумышленники доехали до безлюдного района города, напали на хозяина машины и, нанеся ему многочисленные телесные повреждения, с силой отобрали ключи.
Полиция начала расследование, в ходе которого автомобиль удалось найти и вернуть законному владельцу, а преступников арестовать. Барабинский районный суд тщательно изучил все материалы дела и признал обоих подозреваемых виновными по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбойное нападение в крупном размере).
Дополнительно суд взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей в пользу потерпевшего, полностью удовлетворив его гражданский иск.