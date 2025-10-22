Преступники угнали машину под предлогом тест-драйва в Новосибирской области

Сам инцидент произошел еще в октябре 2024 года, когда двое мужчин из Барабинска договорились о встрече с будущей жертвой под предлогом осмотра автомобиля. Они прибыли к дому владельца и попросили протестировать транспортное средство. Ничего не подозревающий продавец согласился и сел в машину вместе с потенциальными «покупателями».

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Новосибирской области, злоумышленники доехали до безлюдного района города, напали на хозяина машины и, нанеся ему многочисленные телесные повреждения, с силой отобрали ключи.

Полиция начала расследование, в ходе которого автомобиль удалось найти и вернуть законному владельцу, а преступников арестовать. Барабинский районный суд тщательно изучил все материалы дела и признал обоих подозреваемых виновными по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбойное нападение в крупном размере).

Дополнительно суд взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей в пользу потерпевшего, полностью удовлетворив его гражданский иск.