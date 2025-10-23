Водителя автобуса задержали за домогательства к 9-летней девочке в Подмосковье

20 октября на маршруте 1212к в Красногорске очевидцы сняли на видео, как мужчина пытался залезть под куртку школьницы. По словам местных жителей, этот случай был не первым в его практике, и сейчас общественники активно разыскивают других возможных пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал «Острожно, Москва», после случившегося ребенок находился в состоянии шока и преждевременно вышел на одной из остановок.

Компания-перевозчик оперативно отреагировала на публикации и уже 22 октября провела служебное расследование, по итогам которого уволила водителя, а также пообещала организовать дополнительный инструктаж для всех сотрудников, работающих на маршруте.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье о совершении развратных действиях и задержал подозреваемого, которым оказался 38-летний гражданин одной из стран Центральной Азии.