Пьяный водитель и его подруга напали на автоинспектора ГИБДД в Татарстане

Сам инцидент произошел еще в июле 2025 в селе Столбище Лаишевского района. Сотрудники патруля остановили автомобиль Suzuki, за рулем которого находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель отказался выполнять законные требования инспекторов о выходе из машины и предъявлении документов, после чего вместе с девушкой-пассажиром начал проявлять агрессию.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», граждане стали нецнгзурно оскорблять стражей порядка, хватать их за обмундирование, толкать и угрожать расправой. После многочисленных, но безрезультатных попыток успокоить неадекватов, один из автоинспекторов применил табельное оружие, чтобы охладить пыл дебоширов. В результате стрельбы водитель получил ранение ноги: оперативно прибывшие на место событий медики немедленно доставили его в ближайшую больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Усады по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Его подруга, 31-летняя жительница того же населенного пункта, понесла административную ответственность за препятствование работе полицейских.

На данный момент уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.