За долги по налогам у свердловчанин арестовали его автомобиль

Как сообщает «Комсомольская Правда», мужчине вручили соответствующие документы, после чего его транспортное средство забрал эвакуатор. Такая обеспечительная мера является одним из законных способов воздействия на недобросовестных плательщиков. Приставы часто прибегают к аресту авто, когда другое имущество отсутствует или его стоимость недостаточна для погашения задолженности.
Стоит подчеркнуть, что сумма в 90 тысяч рублей значительно превышает установленный законом минимальный порог для возбуждения исполнительного производства, который составляет 3000 рублей. В подобных случаях автомобиль после ареста может быть передан на ответственное хранение или изъят для последующей реализации с торгов.