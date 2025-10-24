Машину дагестанской блогерши Ханум отправили на штрафстоянку за опасную езду

В начале недели в региональных телеграм-каналах стали набирать популярность ролики, на которых девушка, известная как Ханум, совершала опасные автомобильные маневры на улицах Махачкалы. При этом она сопровождала их провокационными подписями, что привело к волне возмущения местных жителей.

Как сообщает «Телеканал Краснодар», сотрудники МВД оперативно отреагировали на общественный резонанс и задержали подозреваемую. Количество подписчиков в ее личном блоге составляет больше 260 тысяч. Правоохранители доставили девушку в отдел для дачи показаний, а ее машину отправили на спецстоянку УВД Махачкалы.

Изучив социальные сети Ханум, полицейские собрали материалы сразу по нескольким эпизодам нарушений. Как подчеркнула руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева, теперь девушке придется ответить за свои действия по всей строгости закона.