Таксист удовлетворял себя, подбирая молодых нетрезвых девушек в Москве

Как сообщает «Московский Комсомолец», прямого акта насилия не последовало. Однако извращенец удовлетворил себя, после чего разбудил и высадил потерпевшую, которая немедленно обратилась в полицию.
На допросе задержанный откровенно рассказал, что не имеет ни жены, ни детей, а единственной целью работы в такси для него было «любоваться красивыми пассажирками» и удовлетворять свою похоть.
Следователи не исключают, что список его жертв может быть большим, поскольку мужчина работал в такси продолжительное время и преимущественно в вечерние и ночные часы.