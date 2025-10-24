Таксист удовлетворял себя, подбирая молодых нетрезвых девушек в Москве

Последний эпизод случился вечером 19 октября. 54-летний уроженец Брянской области встретил возле одного из баров около площади трех вокзалов 21-летнюю девушку, которую уговорил сесть к себе в машину без оформления заказа через сервис. Воспользовавшись тем, что пассажирка заснула во время поездки, мужчина отвез ее на Большую Марьинскую улицу, где в темном углу разрезал на ней джинсы и нижнее белье.

Преступник действовал по ночам, разыскивая ни о чем не подозревающих жертв

Как сообщает «Московский Комсомолец», прямого акта насилия не последовало. Однако извращенец удовлетворил себя, после чего разбудил и высадил потерпевшую, которая немедленно обратилась в полицию.

На допросе задержанный откровенно рассказал, что не имеет ни жены, ни детей, а единственной целью работы в такси для него было «любоваться красивыми пассажирками» и удовлетворять свою похоть.

Следователи не исключают, что список его жертв может быть большим, поскольку мужчина работал в такси продолжительное время и преимущественно в вечерние и ночные часы.