Девушка ударила ножом таксиста в Подмосковье из-за спора о 190 рублях

Дама пошла на крайние меры, чтобы не платить за дополнительную остановку

Инцидент случился в городе Ступино. Во время поездки клиентка такси попросила водителя остановиться у магазина, что привело к увеличению тарифа из-за отклонения от оговоренного маршрута.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», в результате денежных споров возникла словесная перепалка, по итогу которой женщина достала холодное оружие и с силой воткнула его в спину мужчины, после чего сбежала. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали первую помощь и извлекли клинок из тела.

По факту нападения проводится проверка, Следственный комитет взял на особый контроль ход расследования случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани мотоциклист напал с ножом на женщину.

