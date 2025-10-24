Водители жалуются на загадочное серое вещество, которое появляется на машинах

В течение двух недель жители прибрежного города в США каждый день наблюдали, как их автомобили, оконные стекла, сайдинг домов и даже детские качели покрывались слоями липкой и зернистой неизвестной субстанции. Власти незамедлительно отправили группу экспертов, чтобы оценить ситуацию и взять пробы для изучения.

Жители города Стони-Бич столкнулись со странным налетом на зданиях и технике

Как сообщает портал WBAL-TV 11 News, в качестве меры предосторожности близлежащая электростанция приостановила работу для проверки оборудования, но не обнаружила никаких неисправностей.

Тони Вакка, проживающий в Стони-Бич уже 20 лет, описал вещество как «мелкую наждачную бумагу», которая превращается в пленку молочного цвета при попытке смыть ее водой. Другая пострадавшая, Джессика Аллен, отметила, что налет покрывает только одну сторону домов, что указывает на наличие источника распространения.

Расследование происхождения странной серой пыли продолжается. Лабораторные анализы образцов показали, что материал состоит в основном из соли, соответствующей воде залива. Власти заверили жителей, что происходящие события никак не связаны с разборкой моста, обрушившегося неподалеку после пожара.