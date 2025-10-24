Всадники в масках разозлились на пенсионеров и избили их плетками в Кисловодске

Инцидент произошел вечером 22 октября у искусственного водоема «Старое озеро». Супруги заметили двоих мужчин верхом на лошадях, которые преднамеренно топтали газон. Когда мужчина попытался сделать им замечание, кавалеристы сперва начали угрожать в ответ, а после накинулись на пару.

Пожилая пара подверглась нападению во время вечерней прогулки по парку

Как сообщает телеграм-канал «112», нападавшие начали избивать пожилых людей плетками, нанося им удары по лицу и предплечьям. После атаки агрессоры скоропостижно скрылись с места происшествия. Супругу удалось снять случившееся на мобильный телефон, что крайне важно для розыска злоумышленников.

Пострадавшие уже обратились в местное отделение полиции с заявлением о нападении. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, личности всадников в масках устанавливаются. Одного из них уже задержали — его отправили в СИЗО на два месяца.