После смертельного ДТП с автобусом под Петербургом возбудили уголовное дело

Инцидент случился днем 24 октября в районе деревни Большая Ижора. По предварительной версии, рейсовый автобус, следовавший по маршруту №672 Ломоносов — Красная Горка, столкнулся с неожиданно выехавшей на встречную полосу «Газелью».

В результате мощного удара несколько человек вылетели из салона

Как сообщает РИА «Новости», всего в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса, один из них скончался уже в больнице от полученных травм. Водитель на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Уже заведено два уголовных дела: первое — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ), а второе — за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На время ликвидации последствий аварии движение на участке автодороги Санкт-Петербург — Ручьи временно перекрывали. Расследование инцидента продолжается.