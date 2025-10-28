Из-за массового ДТП на ТТК в Москве образовалась многокилометровая пробка

Инцидент случился днем 28 октября на внешней стороне Третьего транспортного кольца у дома 3 по улице Новая Башиловка. Авария с участием четырех машин мгновенно привела к многокилометровому затору

Столкнулись бетономешалка и три легковых автомобиля

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции перекрыли три из четырех полос дороги. Возникшая в результате пробка стремительно выросла до пяти километров, достигнув Рижской эстакады. Многие автомобилисты были вынуждены искать альтернативные маршруты, что создало дополнительную нагрузку на соседние улицы и магистрали.

На ликвидацию последствий ДТП и нормализацию движения потребовалось несколько часов. Расследование аварии продолжается.

