Первое массовое ДТП из-за гололеда случилось в Новой Москве

Инцидент произошел 16 октября в Щербинке. На участке дороги в сторону области последовательно столкнулись одиннадцать машин. При этом в то же самое время на встречной полосе произошло другое ДТП — с участием еще четырех транспортных средств.

На трассе в Щербинке столкнулись 15 автомобилей

Как сообщает телеканал «360», в результате аварии пострадали два человека, включая ребенка, а движение в сторону области было временно заблокировано.

Медики немедленно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. Специалисты осмотрели десятилетнего мальчика, который находился в Ford, и госпитализировали его с травмой грудной клетки и повреждением шейного отдела позвоночника.

Один из участников аварии рассказал, что причиной случившегося стал неожиданный гололед, на который водители не успели своевременно среагировать.

Сотрудники ГИБДД полностью перекрывали движение на участке шоссе на время расследования, создав серьезные пробки в районе Щербинки.