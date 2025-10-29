Отец убил четверых детей и спрятал их трупы в багажнике собственного авто

38-летний мужчина сам позвонил в экстренную службу и признался в расправе над собственными детьми. Полицейские сразу же направились к его дому, где в грузовом отсеке машины обнаружили останки четверых несовершеннолетних.

Как передает The New York Times, жертвам было от 6 до 18 лет, причем старший из погибших не являлся родным сыном преступника. Следствие установило, что всех их убили еще первого мая.

При последующем обыске дома правоохранители обнаружили трехлетнего малыша, который чудом остался невредим. Этот ребенок стал единственным выжившим из пяти общих детей Веллингтона Делано Диккенса и его супруги Стефани Рэй Джонс — она скончалась в апреле 2024-го.

На данный момент расследование по делу продолжается, суд штата Северная Каролина назначил подозреваемому государственного защитника. Мужчина содержится в тюрьме округа Джонстон без права внесения залога, ему предъявлены обвинения в четырех эпизодах убийства.