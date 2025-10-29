Грузовик сбил на «зебре» трехлетнего ребенка на глазах его родителей

Как сообщает «Фонтанка», в результате столкновения мальчик получил тяжелые повреждения, включая закрытую травму живота и перелом бедра. Прибывшие на место событий медики в срочном порядке доставили его в реанимационное отделение одной из городских больниц.
Примечательно, что водитель фуры является злостным нарушителем Правил дорожного движения. Только в 2025 году ему выписали 26 штрафов, значительная часть которых до сих пор остается неоплаченной.
Следователи возбудили против мужчины уголовное дело, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на двое суток. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.