Грузовик сбил на «зебре» трехлетнего ребенка на глазах его родителей

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. 40-летний мужчина за рулем Iveco Daily не убедился в безопасности маневра при повороте и сбил ребенка, который в сопровождении родителей пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на беговом велосипеде.

Только в 2025 году виновник ДТП нарушил ПДД более 20 раз

Как сообщает «Фонтанка», в результате столкновения мальчик получил тяжелые повреждения, включая закрытую травму живота и перелом бедра. Прибывшие на место событий медики в срочном порядке доставили его в реанимационное отделение одной из городских больниц.

Примечательно, что водитель фуры является злостным нарушителем Правил дорожного движения. Только в 2025 году ему выписали 26 штрафов, значительная часть которых до сих пор остается неоплаченной.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на двое суток. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.