У известного актера и баскетболиста Шакила О'Нила угнали Range Rover

Еще в начале октября злоумышленники похитили уникальный внедорожник, созданный специально для спортсмена и известного игрока американской Национальной баскетбольной ассоциации. Правоохранительные органы развернули масштабные поиски, но пока не обнаружили ни пропавшее имущество, ни преступников.

Как сообщает Associated Press, полицейское управление округа Лампкин в северо-восточной части Джорджии смогло установить, что машину похитили из местной мастерской, где она находилась для индивидуальной доработки.

Производитель кастомных авто Effortless Motors, который с 2023 года сотрудничает с О'Нилом, сделал шокирующее заявление о том, что перевозчик FirstLine Trucking LLC подвергся крупному взлому своих компьютерных систем.

Интересно, что преступники выкрали действительно уникальный автомобиль — инженеры специально адаптировали его под рост Шакила, который составляет 216 см. Им пришлось внести многочисленные технические изменения.

У следователей уже есть несколько потенциальных подозреваемых, ордера на обыск получены.