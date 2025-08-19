Хуже угонщиков: в США автопроизводителей приравняли к автоворам

В сюжете, достойном голливудского блокбастера, американское Национальное бюро по борьбе с преступлениями в сфере страхования (NICB) обнародовало отчет об угонах авто за 2024 год. И, кажется, некоторые американские города всерьез соревнуются с игрой Grand Theft Auto за звание самого криминального.

Цифры впечатляют: в 2004-ом в США угнали 850 708 автомобилей, в 2023-ем — 1 020 729, в 2022-ом — 1 008 756. То есть в Штатах, где насчитывается 290 800 000 ТС, машину крадут примерно каждые 30 секунд (в РФ на 46 116 153 легковушек в минувшем году пришлось только 16 838 подобных преступлений). Короче говоря, пока вы читаете этот текст, где-то за океаном уже воет сигнализация очередной жертвы.

Больше всего автомобилей пропадает в Лос-Анджелесе с учетом его сателлитов Лонг-Бич и Анахайм: 72 460 похищенных авто за год. Интересен при этом ТОП-3 моделей, которые «уводят» чаще всего: в числе лидеров — Hyundai Elantra (31 700 угонов за минувший год), Sonata (26 700) и Kia Optima(17 500).

Но, пожалуй, самое любопытное во всей этой истории то, что тамошние аналитики по большей части клянут не автоворов или, скажем, беспомощность полиции, неспособной положить конец криминальному беспределу. Они сравнивают злоумышленников с... автопроизводителями, которые точно так же, по их мнению, обкрадывают бедных американских автовладельцев, как и преступный элемент!

Фото msn.com

В частности, популярный американский журналист Филип Уваома (Philip Uwaoma), сотрудничающий с со многими известными автомобильными изданиям страны, в одной из своих статей задается вопросом: «а кто здесь настоящий вор»?

— Пока автогиганты, — пишет он, — превращают машины в «подписные сервисы» («Хотите подогрев сидений? Всего $9.99 в месяц!»), угонщики просто забирают их даром. Автовладельцы платят ежемесячную дань за функции, уже встроенные в их автомобили, а преступники наслаждаются полным комплектом без абонентской платы. Так что, возможно, пора пересмотреть понятие «угон».

Ведь если одни крадут машины разово, то другие делают это легально — годами, выкачивая деньги за то, что должно быть базовым. Так что, господа автопроизводители, прежде чем бороться с угонами, начните с себя. А то скоро в отчетах NICB появятся новые «чемпионы» — те, кто грабит владельцев на законных основаниях...

Иными словами, воспользовавшись криминальной статистикой, журналист сравнил производителей современных автомобилей с владельцами потоковых сервисов. Покупая машину, автолюбители получают лишь базовый функционал, а за все остальное — подогрев сидений, улучшенную динамику езды, даже дополнительный запас хода — им придется платить ежемесячно.

Фото msn.com

— Концерн BMW предложил клиентам подписку на подогрев сидений. Mercedes позволяет разблокировать повышенную мощность движка за отдельную плату. Tesla продает доступ к функциям автопилота, которые физически уже есть в машине, но программно заблокированы, — пишет г-н Уваома. — Получается какой-то Netflix для автомобилей: плати регулярно — получи доступ. Но если Netflix хотя бы создает новый контент, то автопроизводители берут деньги за то, что уже встроено в купленное транспортное средство.

И вся ирония в том, что угонщики, в отличие от владельцев, получают все опции сразу и бесплатно. Пока одни платят за разблокировку функций, другие просто уезжают на чужой машине с полным «премиум-пакетом». И если сейчас NICB скрупулезно подсчитывает только автокражи, то, возможно, этому бюро стоит вести отдельную статистику — сколько автовладельцев ежегодно «обворовывают» собственные производители.

Пока преступники рискуют свободой ради чужого имущества, автоконцерны на perfectly legal grounds выкачивают деньги за то, что по умолчанию должно принадлежать покупателю. Так что, на мой взгляд, финал этой истории предсказуем: если тенденция сохранится, в следующих отчетах NICB придется вводить новую категорию — «Кражи, совершенные автопроизводителями». И тогда Лос-Анджелесу придется потесниться в рейтинге, — ерничает наш американский коллега.

Понятно, что отечественному автолюбителю все эти надуманные бесящимися с жиру янки параллелями между подписными опциями и угонами — до лампочки. Быть бы, как говорится, живу, да суметь скопить деньжат на баснословно дорогой, несопоставимый по цене с уровнем доходов простого россиянина, новый автомобиль.

Хотя, если вдуматься, нас с американскими водителями объединяет одно — сверхжадность автостроителей, так или иначе (сумасшедшими ли прайсами в наших автосалонах, дикими ли подписками в их дилерских центрах) залезающих в карманы конечного потребителя. Причем настолько глубоко, что в более благополучной стране даже откровенный криминал выглядит на фоне посягательств автостроителей на семейные бюджеты меньшим злом.