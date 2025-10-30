Труп мужчины выпал из кузова при разгрузке мусоровоза в Санкт-Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», прибывшие правоохранители обнаружили останки мужчины 35-40 лет с рассечением на голове. Позднее им удалось установить личность погибшего, которым оказался уроженец Вологодской области. В Санкт-Петербурге он обитал на Васильевском острове и не имел постоянного места жительства.
По предварительной версии, мужчина мог забраться в мусорный контейнер для того, чтобы укрыться там от непогоды и переночевать. Для установления точной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, расследование инцидента продолжается.