Труп мужчины выпал из кузова при разгрузке мусоровоза в Санкт-Петербурге

Инцидент случился утром 30 октября на территории комплекса по переработке мусора на Волхонском шоссе. Сотрудник, находившийся за рулем машины, перевозившей твердые бытовые отходы, при выгрузке содержимого заметил выпавшее из него тело.

Как сообщает «Фонтанка», прибывшие правоохранители обнаружили останки мужчины 35-40 лет с рассечением на голове. Позднее им удалось установить личность погибшего, которым оказался уроженец Вологодской области. В Санкт-Петербурге он обитал на Васильевском острове и не имел постоянного места жительства.

По предварительной версии, мужчина мог забраться в мусорный контейнер для того, чтобы укрыться там от непогоды и переночевать. Для установления точной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, расследование инцидента продолжается.