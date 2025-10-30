Подруга погибшего певца из One Direction попала в ДТП на Lamborghini Urus

26-летняя блогерша по имени Кейт Кэссиди, известная тем, что состояла в отношениях с покойным солистом One Direction Лиамом Пэйном, попала в серьезную дорожную аварию 29 октября. За рулем, когда Lamborghini Urus столкнулся с автобусом, находилась подруга Кейт, Александра Галл.

Как сообщает издание MSN, в результате сильного удара машина вылетела на обочину и на ее боку образовалась огромная вмятина. Владелец люксового авто, известный как T Steezy, позже рассказал в соцсетях, что авария произошла не по вине его подруги, а сам он просто рад, что никто не получил травм.

Этот инцидент стал еще одним тяжелым событием в жизни Кейт, которая до сих пор переживает утрату Лиама. Он скончался 16 октября 2024-го, сорвавшись с балкона в Буэнос-Айресе. Известно, что подруга артиста долгое время не могла прийти в себя, она месяцами не выходила на связь и избегала общения со знакомыми.