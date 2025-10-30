Водитель протаранил витрину торгового центра в Новой Москве

Инцидент случился днем 30 октября в Троицком районе столицы. По словам очевидцев, водитель перепутал педали газа и тормоза, что привело к неконтролируемому разгону и последующему столкновению машины с торговым центром «Лайнер».

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в результате удара транспортное средство разбило два витринных окна, а его бампер получил серьезные повреждения. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, включая экипаж ДПС, скорую помощь и полицию.

Представители учреждения оперативно перекрыли зону, пострадавшую во время аварии, однако деятельность комплекса в целом продолжилась в обычном режиме. В кофейне, в которую влетел автомобиль, всю продукцию пришлось утилизировать из-за потенциального риска попадания стеклянных осколков.

Расследование произошедшего продолжается.