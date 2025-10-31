Мужчина долго преследовал свою бывшую девушку, а в итоге поджег ее машину

Инцидент случился утром 30 октября в городе Тампа штата Флорида, США. В экстренные службы поступило сообщение о человеке, который силой пытался проникнуть в салон черного BMW. Через несколько минут поступил новый вызов — на этот раз уже о поджоге машины. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но авто получило серьезные повреждения. К тому же нарушитель разбил боковое стекло.

Как сообщает телеканал Fox 13, детективы связались с владельцем автомобиля — девушкой, которая указала на бывшего парня своей подруги как на вероятного виновника. Правоохранители быстро вышли на след подозреваемого по имени Серхио Нокай.

Выяснилось, что ранее суд выдал ордер на его арест по делам о преследовании, а также о домашнем насилии. Спустя два часа стражи порядка задержали мужчину, при обыске у него обнаружили наркотики. Ему предъявили обвинения в поджоге, взломе транспортного средства, а также в вандализме.

Начальник полиции города Тампа Ли Берко подчеркнул, что оперативная работа полиции позволила быстро обезвредить опасного преступника. Сейчас Серхио находится в тюрьме Ориент-Роуд, а расследование инцидента продолжается.