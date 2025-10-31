Прятавший лицо вандал спалил пять автомобилей на парковке в Перми

Как сообщает сетевое издание NewsPerm.ru, почти сразу в пожарную службу поступило сообщение о возгорании во дворе многоквартирного дома. Ведомство отправило на вызов две единицы спецтехники и девять сотрудников, которые смогли полностью ликвидировать пламя всего за восемь минут.
Общая площадь, затронутая огнем, составила 12 квадратных метров, а серьезные повреждения получили пять автомобилей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Полиция продолжает расследование случившегося и работает над установлением личности злоумышленника.