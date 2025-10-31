Прятавший лицо вандал спалил пять автомобилей на парковке в Перми

Инцидент случился в ночь на 31 октября на Уральской улице напротив администрации Мотовилихинского района. Неизвестный мужчина, лицо которого скрывала низко надвинутая шапка и высоко намотанный шарф, приблизился к подъезду, огляделся по сторонам и достал из пакета две емкости с жидкостью. После этого он направился на парковку, откуда вскоре раздался звук хлопка. Подозреваемый же пробежал мимо подъезда уже с пустыми руками.

Как сообщает сетевое издание NewsPerm.ru, почти сразу в пожарную службу поступило сообщение о возгорании во дворе многоквартирного дома. Ведомство отправило на вызов две единицы спецтехники и девять сотрудников, которые смогли полностью ликвидировать пламя всего за восемь минут.

Общая площадь, затронутая огнем, составила 12 квадратных метров, а серьезные повреждения получили пять автомобилей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция продолжает расследование случившегося и работает над установлением личности злоумышленника.