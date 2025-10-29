Пьяный предприниматель поджег автомобиль в Ленинградской области

Инцидент случился на Петрозаводской улице в городе Сясьстрой. 34-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил пожар, использовав припаркованный Chevrolet Lacetti. Разумеется, чужой — машина принадлежала 40-летнему технику.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, владелец транспортного средства обнаружил обгоревшую «ласточку» утром и незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Оперативники вышли на след злоумышленника и уже через два часа его задержали.

Арестованный оказался индивидуальным предпринимателем: сейчас он дает показания, а следователи уточняют возможные мотивы его действий. Против поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

