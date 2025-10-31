Метеорит упал с небес прямо на лобовое стекло автомобиля Tesla

Инцидент случился на шоссе Порт-Огаста в Австралии. Ветеринар по имени Эндрю Мелвилл-Смит и его жена ехали домой на недавно купленном Tesla Model Y, когда внезапный оглушительный взрыв потряс салон, заполнив его осколками стекла и едким белым дымом.

Как сообщает портал 9news, сам мужчина сперва предположил, что они попали в ДТП, однако машина, находившаяся в режиме «полного самоуправления» (FSD), продолжила движение по трассе и смогла благополучно остановиться, что, по мнению пострадавшего, спасло их от тяжелых последствий. В результате столкновения ни он, ни его супруга не получили серьезных травм — только порезы от осколков.

Во время осмотра выяснилось, что на лобовом стекле автомобиля образовался кратер на месте удара, при этом оно не просто треснуло, а частично расплавилось и было горячим на ощупь.

Специалисты Южно-Австралийского музея, куда Мелвилл-Смиты обратились со своей необычной историей, сразу же проявили к ней серьезный интерес. Управляющий коллекцией минералов и метеоритов доктор Киран Мани первоначально отнесся скептически к версии о космическом происхождении объекта, однако при детальном изучении поврежденной поверхности он изменил свое мнение.

На данный момент эксперты музея проводят тщательный анализ изъятого стекла, пытаясь обнаружить микроскопические частицы внеземного вещества. Если версия с метеоритом подтвердится, то это будет первый в мире задокументированный случай столкновения небесного тела с движущимся земным транспортным средством.