Подросток пытался поджечь полицейские машины в Петербурге по указке мошенников

Как сообщает «Фонтанка», когда вымогатель понял, что денег у школьника нет, он сам перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и приказал организовать поджог полицейских автомобилей. Под давлением запуганный подросток приобрел топливо и отправился выполнять «задание», где его сразу же задержали настоящие правоохранители.
Следственный комитет возбудил против подозреваемого уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Теперь юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Полицейские напоминают родителям о необходимости регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о безопасном поведении в Интернете.