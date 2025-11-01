Подросток пытался поджечь полицейские машины в Петербурге по указке мошенников

Незадолго до событий молодой человек познакомился в социальных сетях с девушкой. Их непродолжительное общение прервал неизвестный: он представился сотрудником спецслужб и заявил, что поскольку новая знакомая является гражданкой Украины, за любые контакты с ней предусмотрена ответственность. Школьник испугался, и тогда злоумышленник приступил к шантажу, угрожая как самому подростку, так и его родным.

Как сообщает «Фонтанка», когда вымогатель понял, что денег у школьника нет, он сам перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и приказал организовать поджог полицейских автомобилей. Под давлением запуганный подросток приобрел топливо и отправился выполнять «задание», где его сразу же задержали настоящие правоохранители.

Следственный комитет возбудил против подозреваемого уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Теперь юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Полицейские напоминают родителям о необходимости регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о безопасном поведении в Интернете.