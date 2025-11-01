Пьяный мужчина разгромил служебный автомобиль после ссоры с женой

Инцидент произошел на Сахалине еще 30 мая 2024 года. В Долинске местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, после конфликта с супругой направился к служебному автомобилю и нанес ему многочисленные повреждения. Он разбил лобовое и боковое стекла, оставил вмятины на кузове и повредил дисплей мультимедийной системы.

Как сообщает издание ASTV.RU, несмотря на то, что правоохранительные органы не усмотрели в этих действиях состава преступления, это не освободило дебошира от финансовой ответственности. Страховая компания «ВСК», которая ранее выплатила возмещение фирме-владельцу машины, подала иск в Долинский городской суд. Он, в свою очередь, удовлетворил требования и постановил взыскать с ответчика 240 424 рубля 77 копеек в счет ущерба и дополнительно 8213 «деревянных» на покрытие судебных расходов.

Интересно, что на заседание ни одна из сторон не явилась, однако и страховщики, и хозяева транспортного средства заранее выразили полное согласие с заявленными требованиями. Решение ожидает вступления в законную силу.