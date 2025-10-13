Пьяный водитель без «прав» устроил аварию на самодельном транспорте в Коми

Как сообщает портал «RPO город», в результате падения нетрезвый «изобретатель» получил множественные повреждения: сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и рваную рану в области левой брови. От госпитализации он отказался.
Примечательно, что это не первое серьезное нарушение ПДД с его стороны — всего год назад суд лишил его водительских «прав» на два года за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
