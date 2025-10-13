Пьяный водитель без «прав» устроил аварию на самодельном транспорте в Коми

Авария произошла днем 12 октября в поселке Ижма. 34-летний мужчина направлялся на необычной технике по Юбилейному переулку в сторону улицы Чупрова. Внезапно переднее колесо его транспортного средства оторвалось, что привело к опрокидыванию всей конструкции в кювет.

Как сообщает портал «RPO город», в результате падения нетрезвый «изобретатель» получил множественные повреждения: сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и рваную рану в области левой брови. От госпитализации он отказался.

Примечательно, что это не первое серьезное нарушение ПДД с его стороны — всего год назад суд лишил его водительских «прав» на два года за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

