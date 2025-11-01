Подросток угнал автомобиль у своего отца, устроил ДТП и погиб

Инцидент случился в жилом массиве Бауырластар города Актобе в Казахстане. Юноша без разрешения взял ключи от машины и отправился кататься по территории поселка. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем — тот съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

Как сообщает «Казинформ», в результате аварии несовершеннолетний водитель получил тяжелейшие травмы. Медики оперативно доставили его в больницу, однако спасти жизнь ребенка так и не удалось.

Департамент полиции Казахстана начал расследование по факту произошедшего. Стражи порядка обратились к родителям с призывом быть внимательными и не допускать детей до управления транспортными средствами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Челябинской области пьяный юноша угнал авто, чтобы покатать приятелей.