Таксист изнасиловал девушку и высадил ее у метро в Санкт-Петербурге

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, совершив преступление, он отвез и высадил потерпевшую у станции метро «Девяткино», после чего скрылся с места происшествия.
Уже на следующий день, 3 ноября, сотрудникам уголовного розыска удалось арестовать 39-летнего мужчину на Бухарестской улице. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).
На данный момент правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.