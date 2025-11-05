Таксист изнасиловал девушку и высадил ее у метро в Санкт-Петербурге

Инцидент случился 2 ноября, когда около 05:00 возле дома 2/49 по Владимирскому проспекту 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в автомобиль к незнакомцу. Водитель довез ее до проспекта Науки, где во дворе прямо в салоне машины совершил над ней насилие.

Полиция смогла задержать преступника уже на следующий день

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, совершив преступление, он отвез и высадил потерпевшую у станции метро «Девяткино», после чего скрылся с места происшествия.

Уже на следующий день, 3 ноября, сотрудникам уголовного розыска удалось арестовать 39-летнего мужчину на Бухарестской улице. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).

На данный момент правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.