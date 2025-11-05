Водитель без «прав» сбил 13-летнюю девочку в Амурской области

Как сообщает Госавтоинспекция Амурской области, после столкновения машина продолжила по инерции движение и врезалась в находившуюся неподалеку опору электроосвещения. Что же касается пострадавшей, то ее прибывшие на место событий медики оперативно доставили в больницу.
Позже правоохранители установили, что у шофера отсутствовало водительское удостоверение. Кроме того, он отказался проходить медосвидетельствование. Расследование случившегося продолжается.
