В ДТП с перевернувшимся автобусом вахтовиков в Приамурье пострадали 46 человек

Авария случилась утром 16 октября на подъезде к городу Свободному Амурской области. Легковой автомобиль Toyota Probox неожиданно выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автобусом, в котором на тот момент находились более 50 работников газохимического комплекса.

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Амурской области, в результате мощного удара многотонный автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок.

Прибывшие на место врачи госпитализировали 46 пострадавших, однако, к сожалению, спасти жизнь одного из вахтовиков не удалось — он скончался в больнице от полученных травм. Водителю легковушки медицинская помощь не потребовалась.

Прокуратура Амурской области продолжает расследование инцидента. Особое внимание уделят проверке соблюдения требований законодательства об охране труда при организации перевозок.

