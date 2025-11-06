1

Водитель на Toyota сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле и скрылся

Полиция продолжает поиски виновника ДТП

Инцидент случился ранним утром 5 ноября возле дома № 16 на улице Горно-Алтайской. Неизвестный, управлявший белой Toyota Platz, двигался по направлению от проспекта Ленина к улице 80-й Гвардейской Дивизии и, даже не пытаясь остановился, сбил на нерегулируемом переходе одиннадцатилетнего мальчика.

Александр Проневский

Как сообщает издание «Амител», сразу после наезда нарушитель предпочел скрыться, оставив раненого ребенка на месте происшествия. Прибывшие на вызов медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. О его состоянии на данный момент ничего не известно.

Полиция продолжает поиски подозреваемого и просит всех, кто обладает любой информацией об аварии или водителе, сообщить в полицию Барнаула. Разыскиваемому грозит лишение «прав» и уголовная ответственность за оставление человека в опасности.

