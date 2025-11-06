Водитель на Toyota сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле и скрылся

Как сообщает издание «Амител», сразу после наезда нарушитель предпочел скрыться, оставив раненого ребенка на месте происшествия. Прибывшие на вызов медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. О его состоянии на данный момент ничего не известно.
Полиция продолжает поиски подозреваемого и просит всех, кто обладает любой информацией об аварии или водителе, сообщить в полицию Барнаула. Разыскиваемому грозит лишение «прав» и уголовная ответственность за оставление человека в опасности.
