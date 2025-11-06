Пьяный амурчанин избил водителя на трассе и украл бампер с его машины

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел еще в сентябре на 169-м километре федеральной автодороги «Лена». 23-летний юноша, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта на дороге избил 25-летнего водителя, после чего подошел к Toyota Corolla Axio потерпевшего, сорвал с нее бампер и забрал его себе.

Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы

Как сообщает портал «Порт Амур», стоимость унесенной детали составила 15 тысяч рублей, что соответствовало признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Спустя непродолжительное время полиция задержала нарушителя, который полностью признал свою вину. Он принес извинения и вернул бампер законному владельцу.

Правоохранители уже завершили расследование по делу, все материалы направлены в суд для вынесения окончательного решения. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой и уголовным делом.