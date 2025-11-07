Пьяный молодой водитель чудом выжил после ДТП в Екатеринбурге

Инцидент случился ночью 7 ноября на улице Объездная дорога. 20-летний местный житель, стаж вождения которого составляет всего один год, в пьяном виде сел за руль Kia Spectra и, разумеется, не справился с управлением. Сначала он на высокой скорости врезался в бетонные блоки, стоявшие на обочине, а затем вылетел на встречную полосу, где зацепил несколько ограждений.

На этом же участке дороги две недели назад произошла смертельная авария

Как сообщает информационный портал E1.RU, в результате автомобиль получил серьезные повреждения, однако управлявший им гражданин остался цел и даже невредим. Свидетели происшествия подчеркивают, что последствия ДТП могли быть намного серьезнее — по счастливой случайности поддатый лихач не задел находившуюся неподалеку опору освещения.

На данный момент Госавтоинспекция Екатеринбурга не давала официальных комментариев о произошедшем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что автомобиль такси взорвался после чистки кондиционера на севере Москвы, его водитель чудом остался жив.