Пьяный молодой водитель чудом выжил после ДТП в Екатеринбурге

Как сообщает информационный портал E1.RU, в результате автомобиль получил серьезные повреждения, однако управлявший им гражданин остался цел и даже невредим. Свидетели происшествия подчеркивают, что последствия ДТП могли быть намного серьезнее — по счастливой случайности поддатый лихач не задел находившуюся неподалеку опору освещения.
На данный момент Госавтоинспекция Екатеринбурга не давала официальных комментариев о произошедшем.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что автомобиль такси взорвался после чистки кондиционера на севере Москвы, его водитель чудом остался жив.