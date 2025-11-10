Мошенники с помощью нейросети обманули россиянина на 3,3 млн при покупке авто

Как сообщает телеграм-канал Baza, покупателю присылали документы, счета и даже фотографии машины на автовозе и во время прохождения таможни. Однако, как выяснилось позже, все снимки были сгенерированы нейросетью — их выдало неверное написание некоторых слов на табличках, чего мужчина сразу не заметил.
После очередного запроса крупной суммы денег за акцизный сбор покупатель решил проверить информацию и выяснил, что Honda, которую он «заказал», никаких таможенных процедур не проходила. Все это время с мужчиной работали мошенники.
Общая сумма ущерба составила 3,3 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию.
