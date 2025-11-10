Мошенники с помощью нейросети обманули россиянина на 3,3 млн при покупке авто

Мужчина долго и тщательно готовился к покупке нового автомобиля, полгода наблюдая за одним телеграм-каналом, у которого было более 14 тысяч подписчиков. В итоге его выбор пал на Honda CR-V: он связался с менеджерами и заключил договор. Все казалось нормальным, и клиент исправно оплачивал таможенные пошлины, выкуп машины у иностранного владельца и другие расходы.

Как сообщает телеграм-канал Baza, покупателю присылали документы, счета и даже фотографии машины на автовозе и во время прохождения таможни. Однако, как выяснилось позже, все снимки были сгенерированы нейросетью — их выдало неверное написание некоторых слов на табличках, чего мужчина сразу не заметил.

После очередного запроса крупной суммы денег за акцизный сбор покупатель решил проверить информацию и выяснил, что Honda, которую он «заказал», никаких таможенных процедур не проходила. Все это время с мужчиной работали мошенники.

Общая сумма ущерба составила 3,3 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию.

