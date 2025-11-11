Пьяный мужчина на снегоходе стал виновником гибели своего сына под Красноярском

Инцидент случился вечером 9 ноября на полевой дороге около села Туруханск. 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил 4-летнего сына перед собой и отправился кататься по населенному пункту. Во время поездки он потерял контроль над транспортом, который врезался в металлический столб и перевернулся.

Как сообщает РИА «Новости», в результате падения ребенок получил тяжелейшие травмы, прибывшие на место событий медики оперативно доставили его в ближайшую больницу. Но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, на следующий день мальчик скончался.

Следователи возбудили в отношении отца уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ирландии отчаявшийся отец-рецидивист воровал топливо, чтобы увидеться с детьми.