Мужчины попытались угнать чужую LADA, но заглохли уже через пару метров

Инцидент случился в Ейске, где после безуспешных попыток вызвать такси 52-летний фигурант уголовного дела предложил своему знакомому добраться до места назначения на чужом автомобиле. Злоумышленники нашли во дворах ВАЗ с незапертой дверью и, «поколдовав» с проводами, сумели завести двигатель.

Как сообщает издание «Ейск Инфо», далеко уехать похитителям не удалось — уже через несколько метров машина внезапно заглохла. Снова запустить мотор, чтобы продолжить путь, мужчины не смогли, они бросили транспортное средство и скрылись.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения, нарушителям грозит строгое наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет. На период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

