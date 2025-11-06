Подростков, угнавших машину со спящим пассажиром внутри, задержали в Кызыле

Как сообщает телеграм-канал МЧС России по Республике Тыва, оперативники уголовного розыска быстро установили, что оба преступления совершили двое подростков в возрасте 13 и 16 лет. На допросе они пояснили, что после первой провалившейся попытки угнать машину нашли другую — с оставленными ключами внутри. Уже во время поездки злоумышленники заметили на заднем сиденье спящего пассажира и, убедившись, что тот сильно пьян, вытолкали его на улицу.
Юношей передали законным представителям, в отношении родителей составили административные протоколы за ненадлежащий присмотр за детьми. Следователи возбудили уголовное дело по частям 1 и 3 статьи 166 УК РФ «Покушение на угон» и «Угон без цели хищения»
