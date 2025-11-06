Подростков, угнавших машину со спящим пассажиром внутри, задержали в Кызыле

В один день в полицию обратились двое незнакомых друг с другом мужчин, сообщивших об угоне транспортных средств. Первый, 54-летний житель Кызыла, рассказал, что оставил свой ВАЗ-21099 с нетрезвым приятелем в салоне, чтобы отлучиться к подруге, а вернувшись, машину не обнаружил. У второго — безуспешно пытались похитить ВАЗ-2104.

Полиция смогла вернуть автомобиль хозяину в тот же день

Как сообщает телеграм-канал МЧС России по Республике Тыва, оперативники уголовного розыска быстро установили, что оба преступления совершили двое подростков в возрасте 13 и 16 лет. На допросе они пояснили, что после первой провалившейся попытки угнать машину нашли другую — с оставленными ключами внутри. Уже во время поездки злоумышленники заметили на заднем сиденье спящего пассажира и, убедившись, что тот сильно пьян, вытолкали его на улицу.

Юношей передали законным представителям, в отношении родителей составили административные протоколы за ненадлежащий присмотр за детьми. Следователи возбудили уголовное дело по частям 1 и 3 статьи 166 УК РФ «Покушение на угон» и «Угон без цели хищения»

