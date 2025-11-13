Неизвестный стрелок терроризирует автовладельцев в Барнауле

Автомобилисты Барнаула массово жалуются на разбитые стекла — неизвестный обстреливает машины из пневматики. Один такой инцидент случился 5 ноября. Владелец обнаружил, что у его авто повреждено боковое стекло, соответствующими фотографиями он поделился в социальных сетях.

Как сообщает «МК — Барнаул», другой случай зафиксировали утром 12 ноября, когда женщина-водитель стояла в пробке в районе остановок «Малахова» и «Мастерские». Внезапно раздался громкий звук, после чего она обнаружила, что выстрел повредил зеркало заднего вида.

В комментариях горожан всплывают и другие подобные эпизоды: летом одному мужчине на пустой дороге разбили лобовое, другому в прошлом году потребовалась полная замена стекол после трех выстрелов.

Стрелка до сих пор не задержали, проверки, которые правоохранители проводили в мае, пока не принесли результата.

