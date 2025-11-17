Водитель автобуса сбил девочку на переходе и скрылся с места ДТП

Инцидент случился утром 17 ноября в Первомайском районе города. Автобус, двигавшийся по маршруту №50, сбил 3-летнего ребенка, который в сопровождении матери пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Новосибирской области, сразу же после столкновения водитель автобуса, грубо нарушивший Правила дорожного движения, покинул место ДТП — дожидаться сотрудников полиции он не стал. Что же касается девочки, то ее доставили в ближайшую больницу: характер и тяжесть травм не уточняются.

Правоохранители начали расследование по факту аварии. Надзорное ведомство проверит соблюдение перевозчиком обязательных требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодарском Крае подросток погиб под колесами авто на пешеходном переходе.