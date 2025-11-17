Водитель автобуса сбил девочку на переходе и скрылся с места ДТП

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Новосибирской области, сразу же после столкновения водитель автобуса, грубо нарушивший Правила дорожного движения, покинул место ДТП — дожидаться сотрудников полиции он не стал. Что же касается девочки, то ее доставили в ближайшую больницу: характер и тяжесть травм не уточняются.
Правоохранители начали расследование по факту аварии. Надзорное ведомство проверит соблюдение перевозчиком обязательных требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодарском Крае подросток погиб под колесами авто на пешеходном переходе.