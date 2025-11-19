1576

Фургон взорвался на парковке торгового центра

Произошедшая в Лондоне авария привела к эвакуации учреждения и травмам водителя

Инцидент случился на Куинс-Роуд в столице Великобритании. Пожилой мужчина за рулем автомобиля двигался по подземному паркингу, когда кузов его машины задел потолок. Из-за этого перевозимый груз мгновенно загорелся, а потом взорвался.

Александр Проневский

Как сообщает BBC, единственным пострадавшим оказался водитель, он получил серьезные ожоги. Прибывшие на место событий медики оперативно доставили потерпевшего в ближайшую больницу.

Правоохранители сразу же исключили версию о возможном теракте, сосредоточив внимание на технических причинах инцидента. Как уточнили представители пожарной бригады, случившееся потребовало эвакуации примерно ста человек.

На данный момент расследование обстоятельств возгорания продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Индии восемь человек погибли после взрыва легковушки, столкнувшейся с грузовиком.

