Фургон взорвался на парковке торгового центра

Как сообщает BBC, единственным пострадавшим оказался водитель, он получил серьезные ожоги. Прибывшие на место событий медики оперативно доставили потерпевшего в ближайшую больницу.
Правоохранители сразу же исключили версию о возможном теракте, сосредоточив внимание на технических причинах инцидента. Как уточнили представители пожарной бригады, случившееся потребовало эвакуации примерно ста человек.
На данный момент расследование обстоятельств возгорания продолжается.
