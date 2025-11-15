Восемь человек погибли после взрыва легковушки, столкнувшейся с грузовиком

Инцидент случился вечером 13 ноября на оживленной автомагистрали Пуна-Бангалор в Индии. Водитель следовавшего в Мумбаи грузовика с прицепом потерял над ним контроль, и машина последовательно врезалась в 13 других автомобилей.

Как сообщает издание People.com, одна из получивших повреждения легковушек оказалась зажата между двумя грузовыми авто и моментально воспламенилась. Огонь распространился быстро, чему способствовали возгорание дизельного топлива, бензина, а также взрыв баллона в машине, работавшей на сжиженном природном газе.

От полученных травм все находившиеся в салоне люди мгновенно скончались. Среди них было двое мужчин, две женщины и трехлетняя девочка. Помимо них, в ДТП погибли водитель и пассажиры грузовика, спровоцировавшего аварию, что довело общее число смертей до восьми. Прибывшие на место событий медики доставили еще тринадцать пострадавших в ближайшие больницы для оказания помощи.

По предварительной версии следствия, причиной произошедшего стал отказ тормозной системы у грузовика на крутом спуске. Спасатели в течение тридцати минут тушили пожар для того, чтобы добраться до раненых и погибших.

