Возвращение угнанной Kia Rio обернулось проблемами для жительницы Екатеринбурга

История началась еще в 2016 году, когда автомобиль бесследно исчез с парковки возле дома владелицы. Машину найти не смогли и уголовное дело прекратили. Легковушка считалась безвозвратно утерянной до тех пор, пока в 2024-м ее не попытался поставить на учет в Самаре новый владелец.

Женщина получила обратно свою машину спустя восемь лет, но был нюанс

Как сообщает издание E1.ru, при регистрации cотрудники ГИБДД сразу же заподозрили неладное и отправили машину на экспертизу, которая подтвердила, что на кузове и блоке цилиндров были перебиты VIN-коды. С помощью азотной кислоты криминалистам удалось восстановить «родные» идентификационные номера и найти законную хозяйку.

Но женщине пришлось пройти долгий путь, чтобы официально зарегистрировать автомобиль на себя. Для этого потребовалась еще одна проверка, процедура дополнительной маркировки. Помимо прочего, ей нужно было заменить двигатель с перебитым номером на подержанный мотор с «чистыми» документами. И только после этого Госавтоинспекция выдала новые ПТС и СТС, что позволило в дальнейшем перепродать машину.

В ведомстве подчеркнули, что единственным законным способом легализовать такое авто является обращение в подразделение ГИБДД с полным пакетом документов, включая постановления по уголовному делу и справки экспертной организации.

