Авторемонтник взял у клиента машину и деньги, а потом скрылся

Как сообщает издание Sakh. online, вместо того, чтобы починить транспортное средство, преступник передал машину знакомому в счет погашения личного долга. Тот обнаружил некоторые неисправности и отогнал свой новый автомобиль в сервис, где его в итоге и обнаружили полицейские.
Подозреваемый полностью признал свою вину, принес извинения потерпевшему и частично компенсировал ущерб в размере 200 тысяч рублей. Суд учел раскаяние и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев условно с двухлетним испытательным сроком.
