Авторемонтник взял у клиента машину и деньги, а потом скрылся

Инцидент случился в Южно-Сахалинске, где местный житель разместил в мессенджере объявление о выполнении кузовных работ и ремонта коробки передач на заказ. Найдя клиента, он при первой же встрече запросил 50 тысяч рублей на покупку запчастей, а получив средства, скрылся вместе с автомобилем. Спустя некоторое время мужчина снова связался с владельцем, потребовал еще 30 тысяч, после чего перестал выходить на связь.

В итоге владелец вернул свое авто, а мошенник получил условный срок

Как сообщает издание Sakh. online, вместо того, чтобы починить транспортное средство, преступник передал машину знакомому в счет погашения личного долга. Тот обнаружил некоторые неисправности и отогнал свой новый автомобиль в сервис, где его в итоге и обнаружили полицейские.

Подозреваемый полностью признал свою вину, принес извинения потерпевшему и частично компенсировал ущерб в размере 200 тысяч рублей. Суд учел раскаяние и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев условно с двухлетним испытательным сроком.

