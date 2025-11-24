Житель Ярославской области из мести поджег автомобиль соседа-полицейского

Инцидент случился в поселке Борок Некоузского района. 60-летний мужчина облил бензином и поджег служебный автомобиль инспектора ДПС. В результате огонь полностью уничтожил машину, а также нанес сильные повреждения стоявшим рядом Volkswagen Polo и LADA Niva.

Как сообщает телеграм-канал СУ СК России по Ярославской области, стражи порядка оперативно установили личность и задержали поджигателя. Свои действия он объяснил личной обидой на сотрудника Госавтоинспекции, который выписал ему несколько штрафов и занимался сбором материалов для привлечения к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на время судебных разбирательств.

